У НУ-НС вказали, що втратить Тимошенко, якщо проігнорує вимоги Ющенка

Уряд має негайно виконати доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо подолання інфляції.

Як повідомляє сайт “RAZOM”, про це сьогодні під час парламентських слухань заявила народний депутат (фракція НУ-НС) Леся ОРОБЕЦЬ.

"Утримування 10% рівня інфляції - це не просто гра в цифри. Це питання контролю над ситуацією. Не випадково експерти інфляцію понад 10% кваліфікують як галопуючу", - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона звернула увагу колег на те, що за останній місяць відбулося зростання темпів інфляції на 0,8%.

"В той же час, Президент ЮЩЕНКО вважає можливим утримати інфляцію в цьому році на рівні до 10%, якщо не виводити дефіцит держбюджету за межі 1,5-2% ВВП", - сказала вона.

Для цього, зазначила депутат, щонайменше уряду слід невідкладно виконати вимогу глави держави щодо розробки програми антиінфляційних заходів, узгодженої з різними державними інститутами.

"Розробити чіткі строки підготовки програми антиінфляційних заходів, переліку конкретних ринкових заходів з індикаторами успішності, прогнозного показника інфляції на 2008 рік з помісячною деталізацією, прорахувати імовірні інфляційні ризики та заходи з мінімізації цих ризиків з їх відповідним обгрунтуванням - ось завдання уряду на найближчий період", - впевнена депутат.

"Якщо уряд змарнує час і проігнорує вимоги Президента, він може втратити не лише перспективу, але й досягнуте", - вважає Л.ОРОБЕЦЬ.