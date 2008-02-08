У НУ-НС підозрюють, що Тимошенко повертає до влади ”гвардію Медведчука”

Фракція блоку «Наша Україна - Народна самооборона» поділяє позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо ситуації з незаконним відстороненням звільненням Валентини СЕМЕНЮК з посади голови Фонду держмайна України та скасуванням цього рішення Кабміну Президентом.

Про це заявив член фракції, народний депутат Ігор КРІЛЬ, повідомляється на сайті “Razom”.

«Представники фракції НУ-НС мали консультації з Президентом України щодо даного ексцесу і отримали його запевнення в тому, що керівництво ФДМУ має бути звільнено», - сказав І.КРІЛЬ.

«Це кроки Президента не проти когось чи за когось, це кроки за правовий шлях вирішення проблеми. В.СЕМЕНЮК має бути звільнена Верховною Радою, і в ході одного з перших засідань це має відбутися», - зауважив він.

«Порушувати законодавство, навіть в ім’я якихось благих цілей, неправильно, тому що це призведе до проблем у державі. З початком роботи демократичної коаліції та нового уряду Україна відкрила нову сторінку свого розвитку, в якій немає місця нехтуванню правом: кожне рішення Президента України та уряду має прийматися у суворій відповідності з Конституцією і законами. Адже майже «рейдерське» захоплення ФДМУ урядом не робить честі ані керівництву КМУ, ані демкоаліції», - переконаний І.КРІЛЬ.

Стосовно ж призначень, які пропонуються урядом, І.КРІЛЬ зауважив, що вони викликають деякі асоціації. «Звинувачуючи Президента в потаканні корупції, уряд в особі керівництва БЮТ незаконним рішенням на посади першого заступника і заступника ФДМУ призначає представників бізнесу і осіб, близьких до СДПУ(о)», - сказав І.КРІЛЬ.

«Це випадковість чи близькі стосунки і співпраця з одіозною колись структурою, яку намагаються реанімувати зараз? Вибачте, але не за те люди стояли свого часу на Майдані, аби за декілька років до влади знов прийшла «гвардія Медведчука», - впевнений народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Між тим 7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Зокрема, зупинено дію розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого було відсторонено з посади В.СЕМЕНЮК.