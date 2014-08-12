Сили АТО готуються до зачистки у районах Донецька, Луганська та Горлівки
18:30, 12 серпня 2014Політика
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Українські військові готуються до наступальних дій в районах Донецька, Луганська, Горлівки.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У результаті успішно проведеної операції в районі Горлівки українські Збройні сили закріпились на позиціях, відрізавши терористів від основних сил терористичної організації «ДНР»», - зазначив він.
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«Сили АТО готуються до наступальних дій в районах Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська, а також Іловайська», - додав Лисенко.
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