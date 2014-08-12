РНБО: Бойовики знову планують підірвати міст на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують заміновувати об’єкти інфраструктури», - зазначив він.

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«У районі смт Нижня Кринка Макіївської міськради бойовики замінували міст та планують підірвати його у разі руху по ньому підрозділів АТО», - додав Лисенко.