РНБО: Бойовики знову планують підірвати міст на Донеччині

19:24, 12 серпня 2014
Політика
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Терористи замінували міст у Донецькій області та планують підірвати його у разі руху по ньому підрозділів АТО.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують заміновувати об’єкти інфраструктури», - зазначив він.

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«У районі смт Нижня Кринка Макіївської міськради бойовики замінували міст та планують підірвати його у разі руху по ньому підрозділів АТО», - додав Лисенко.

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