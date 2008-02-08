У НУ-НС вимагають від МЗС відреагувати на ”дикунство” Кремля

Народний депутат, член фракції НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що МЗС України має прореагувати на заяви представників Росії про можливе внесення коректив у відносини з Україною у зв`язку з її намірами стати членом НАТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НУ-НС.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, подібні заяви є “дикунством”. Крім того, він висловив переконання, що таку позицію Кремля “не розділяє російський народ”.

“Міністерство закордонних справ України має зреагувати на подібні заяви”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого радник-посланник Посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ на круглому столі “Економічні наслідки євроатлантичного вибору України” заявив, що Росія може внести корективи у відносини з Україною у зв`язку з членством України в НАТО. При цьому він відзначив, що питання вступу в НАТО є внутрішньою справою України.

Водночас представник посольства відзначив, що у Росії також є своя політика і свої інтереси, і у зв`язку зі вступом України в НАТО можуть бути зроблені “якісь корективи, у тому числі і в економічній сфері”. За словами В.ЛОСКУТОВА, це стосується як ВПК, так і військової сфери. “Це вже наше право як самостійної держави”, - додав він.