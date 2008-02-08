Мороз пояснив, навіщо Ющенку непоступлива Семенюк

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ упевнений, що конфлікт навколо голови Фонду держмайна Валентини СЕМЕНЮК – це "віддзеркалення конфлікту між Президентом і прем`єром" і "боротьба за виборчу кампанію".

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Те, що відбулося в останні дні, по суті, віддзеркалення конфлікту між особистостями, я маю на увазі Президента і прем`єра", - сказав О.МОРОЗ.

З іншого боку, за його словами, конфлікт Президента і прем`єра - це "підготовка до виборчої кампанії". "Сьогодні Кабінет Міністрів - це штаб виборчий Юлії ТИМОШЕНКО, а Секретаріат Президента - штаб виборчий Віктора ЮЩЕНКА. Боротьба за Фонд держмайна - це боротьба за виборчу кампанію", - вважає О.МОРОЗ.

Він зазначив, що у В.СЕМЕНЮК за час її роботи у ФДМУ були конфлікти зі всіма прем`єр-міністрами - і Юрієм ЄХАНУРОВИМ, і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і Ю.ТИМОШЕНКО. "Тому що СЕМЕНЮК працювала на основі букви закону", - наголосив О.МОРОЗ.

Він переконаний, що "непоступливість СЕМЕНЮК в даному випадку як аргумент потрібна Президентові". "ТИМОШЕНКО хотіла прибрати до рук Фонд держмайна, перепідпорядкувавши собі його повністю, пішовши на неконституційні дії, щоб одержати дуже вагомий аргумент на користь перерозподілу держвласності особливо важливих об`єктів, що залишилася, на користь тих людей, які можуть відшкодувати свої витрати на її виборчу кампанію, і дати їй можливість підготуватися до наступної кампанії", - вважає О.МОРОЗ.

Він констатував, що "в цих умовах ЮЩЕНКО мусив юридично зробити те, що він зробив".

"По-друге, політично Президент теж стоїть на тому, що, чим озброювати Юлю ще додатковими аргументами, краще нехай там буде людина, яка стоїть на букві закону", - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін усунув В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

У свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7 лютого зупинив дію цих розпоряджень уряду.