З двох неможливих Мороз обрав корисне

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не має наміру брати участь в найближчих президентських виборах.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН в прес-службі СПУ.

За його словами, головне завдання для нього зараз - це реформування системи влади. "Реформування системи влади для мене важливіше, ніж президентські вибори", - зазначив О.МОРОЗ.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2008 року О.МОРОЗ заявляв про намір брати участь в президентських виборах 2010 року.

Зокрема, за його словами, "СПУ буде суб`єктом виборчої кампанії, а симпатиками ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО навряд чи ми будемо».