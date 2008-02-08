З двох неможливих Мороз обрав корисне
16:12, 08 лютого 2008Політика
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Лідер СПУ в Донецьку ділився планами
Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не має наміру брати участь в найближчих президентських виборах.
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН в прес-службі СПУ.
За його словами, головне завдання для нього зараз - це реформування системи влади. "Реформування системи влади для мене важливіше, ніж президентські вибори", - зазначив О.МОРОЗ.
Як повідомлялося, наприкінці січня 2008 року О.МОРОЗ заявляв про намір брати участь в президентських виборах 2010 року.
Зокрема, за його словами, "СПУ буде суб`єктом виборчої кампанії, а симпатиками ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО навряд чи ми будемо».
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