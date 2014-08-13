Путін прибув до Севастополя (додано відео)

Як повідомляє РИА Новости, нарада відбудеться у штабі Чорноморського флоту РФ.

«Робоча поїздка Путіна триватиме 13-14 серпня. У четвер глава держави, як очікується, відвідає в Ялті санаторно-курортний комплекс "Мрія", що будується, де зустрінеться з депутатами Держдуми. У заході також візьмуть участь прем'єр-міністр РФ, голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв, спікер Держдуми Сергій Наришкін, керівники всіх думських фракцій, міністри», - йдеться у повідомленні. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, на зустрічі збереться політичний актив країни, до якого Путін звернеться з великою промовою.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 12 серпня, заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський заявив, що МЗС України вважає неприйнятним і неприпустимим перебування керівництва Росії в окупованому Криму.

«Крим – незаконно окупований, перебування там керівництва Російської Федерації є неприйнятним. Це чітка і однозначна позиція МЗС України», - наголосив Лубківський.