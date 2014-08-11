14 серпня в окупованому Криму Путін виступить перед членами парламенту РФ і міністрами

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

«Через декілька тижнів у нас відбудеться дуже жвавий початок внутрішньополітичного сезону, який буде ознаменовано вересневими виборами, і цілком можна очікувати, що ця проблематика активно фігуруватиме на порядку денному», - сказав Пєсков журналістам.Читайте такожПутіну пророкують проблеми з рейтингом і напівпорожні магазини

«Звичайно, той порядок денний, з яким ми всі разом живемо, не може також залишитися поза увагою. Путін виступить з промовою, насиченою за змістом», - відзначив він.

Прес-секретар повідомив, що під час поїздки до Криму Путін відвідає Ялту і Севастополь, де, крім виступу, заплановані його зустрічі з діячами культури, а також низка робочих зустрічей, включаючи місцеве керівництво. Загалом у Криму очікується «масовий десант із влади», сказав Пєсков.