Яценюк примусить Раду зробити роботу двічі?
На Погоджувальну раду чекає цікава пропозиція
Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК пропонуватиме Погоджувальній раді внести на розгляд Верховної Ради України VІ cкликання законопроекти, прийняті ВР V скликання в період з 2 квітня по 3 червня 2007 року.
Як повідомляє інформаційне управління ВР, про це він сказав сьогодні на робочій нараді з головами комітетів парламенту.
Законопроекти можуть бути внесені за процедурою другого, а потім наступних читань.
Також у ході наради було обговорено питання законодавчої діяльності парламентських комітетів, а також окреслено шляхи її вдосконалення. Зокрема, наголошувалося на поліпшенні правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення комітетів з метою підвищення ефективності їх роботи.
Голови комітетів у своїх виступах, інформуючи про перебіг законопроектної діяльності, висловили пропозиції, спрямовані на покращання виконання комітетами їх повноважень. Окремо йшлося про участь народних депутатів у засіданнях уряду та в роботі колегій міністерств і відомств.
За підсумками обговорення А.ЯЦЕНЮК дав низку доручень керівництву апарату Верховної Ради України.
На нараді були присутні представники апарату Верховної Ради України, керівники структурних підрозділів апарату, завідувачі секретаріатами комітетів Верховної Ради.