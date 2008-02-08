Яценюк примусить Раду зробити роботу двічі?

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК пропонуватиме Погоджувальній раді внести на розгляд Верховної Ради України VІ cкликання законопроекти, прийняті ВР V скликання в період з 2 квітня по 3 червня 2007 року.

Як повідомляє інформаційне управління ВР, про це він сказав сьогодні на робочій нараді з головами комітетів парламенту.

Законопроекти можуть бути внесені за процедурою другого, а потім наступних читань.

Також у ході наради було обговорено питання законодавчої діяльності парламентських комітетів, а також окреслено шляхи її вдосконалення. Зокрема, наголошувалося на поліпшенні правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення комітетів з метою підвищення ефективності їх роботи.

Голови комітетів у своїх виступах, інформуючи про перебіг законопроектної діяльності, висловили пропозиції, спрямовані на покращання виконання комітетами їх повноважень. Окремо йшлося про участь народних депутатів у засіданнях уряду та в роботі колегій міністерств і відомств.

За підсумками обговорення А.ЯЦЕНЮК дав низку доручень керівництву апарату Верховної Ради України.

На нараді були присутні представники апарату Верховної Ради України, керівники структурних підрозділів апарату, завідувачі секретаріатами комітетів Верховної Ради.