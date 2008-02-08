Люди Мороза поїдуть у Сєвєродонецьк

Лідер Соціалістичної партії України вважає доречною участь депутатів-соціалістів місцевих рад у з`їзді депутатів всіх рівнів, який пройде в Сєверодонецьку 23 лютого 2008 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

«Роботу Соцпартії в цьому з`їзді вважаю правильним кроком, оскільки ключовими питаннями обговорення там будуть теми соціальної політики, соціального захисту, вплив на їх рішення органів влади в сучасних умовах. На з`їзді також буде проведено аналіз дій нинішнього уряду», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, «питання чисельності делегації соціалістів і формату участі СПУ в з`їзді в Сєверодонецьку будуть розглянуті і затверджені на найближчому засіданні Секретаріату партії».

Як повідомляв УНІАН, на 23 лютого 2008 року заплановано проведення в Льодовому палаці спорту Сєверодонецька ІІ з`їзду депутатів усіх рівнів.

Перший з`їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України в місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся 28 листопада 2004 року. На тих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України звучали заклики до порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу і утворення окремих територіальних об`єднань.