Ющенко не дає Портнову годувати рибок Семенюк

Президент Віктор Ющенко зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення заступників голови Фонду держмайна.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Ющенко зупинив дію розпорядження про звільнення Лєдомської з посади заступника голови Фонду держмайна та про призначення першим заступником голови ФДМ Портнова, іншими заступниками – Петрушка і Фесенка.

Водночас президент звернувся з відповідними поданнями до Конституційного Суду, зауваживши, що розпорядження Кабінету міністрів не відповідають Конституції.

При цьому він пояснив, що повноваження Кабінету міністрів щодо вирішення кадрових питань діяльності Фонду держмайна зводяться до внесення прем`єром до Верховної Ради подання щодо кандидатури на посаду голови ФДМ.

Як відомо, під час зустрічі Андрія Портнова з Валентиною Семенюк у четвер зранку він заявив, що йому подобається її кабінет і він годуватиме її рибок.

Українська правда