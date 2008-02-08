У Тимошенко вирішили проявити принциповість - на 10%

Уряд не має наміру змінювати прогноз інфляції при внесенні змін до державного бюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні на прес-конференції.

З приводу прогнозів інших макропоказників міністр сказав, що вони ще вивчатимуться, але утримати показник інфляції в рамках 10% у 2008 році є принциповим завданням уряду.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності має намір рекомендувати уряду змінити прогнозні макропоказники під час розробки змін до бюджету-2008 з урахуванням усіх ризиків для економіки країни.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті України передбачена інфляція за підсумками 2008 року на рівні 9,6%.

Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6% до 13,8%.