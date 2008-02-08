У Тимошенко вирішили проявити принциповість - на 10%
Пінзеник розповів про завдання уряду
Уряд не має наміру змінювати прогноз інфляції при внесенні змін до державного бюджету 2008 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні на прес-конференції.
З приводу прогнозів інших макропоказників міністр сказав, що вони ще вивчатимуться, але утримати показник інфляції в рамках 10% у 2008 році є принциповим завданням уряду.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності має намір рекомендувати уряду змінити прогнозні макропоказники під час розробки змін до бюджету-2008 з урахуванням усіх ризиків для економіки країни.
Довідка УНІАН. У державному бюджеті України передбачена інфляція за підсумками 2008 року на рівні 9,6%.
Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6% до 13,8%.