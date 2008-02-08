НУ-НС дивує, що мільярдери та есдеки отримують посади у Тимошенко

Нардеп від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Юрій Кармазін у коментарі сайту RAZOMзаявив, що його здивували одіозні призначення керівників багатьох міністерств та відомств. "В частині з них я побачив дуже серйозних працівників і функціонерів СДПУ(о), це мене, звісно, здивувало. Особливо здивувало те, що принцип, проголошений під час виборів, щодо відокремлення влади від бізнесу, у нас поки що практично не спрацьовує на рівні виконавчої влади, - зазначив Юрій Кармазін. - Мільярдери, виявляється, можуть бути керівниками відомств, їх заступниками і так далі".

"Мені здається, що це та річ, яка може викликати непорозуміння і в суспільстві, і між членами коаліції, - сказав депутат. - І саме через це я навіть особисто піднімав це питання у розмові з Юлією Володимирівною і сказав, що я вважаю, що це все треба переглянути і ми не можемо відступатися від принципу. Я задав також питання Президенту, чи ми відступилися від цього принципу відокремлення бізнесу від влади. Бо задля справедливості хочу сказати, що є намагання і з боку окремих представників нашого Блоку пропонувати на керівні посади людей, які не відокремлені поки що від бізнесу. Тобто, цей принцип має дотримуватись обома політичними силами, які створили коаліцію".

"Очевидно, це той виклик, те випробування, яке ми маємо пройти разом, щоб все ж таки зробити нормальну працездатну коаліцію", - вважає Кармазін.