У Харкові вимагають заборонити КПУ та проросійським активістам проводити мітинги на День міста

У Харкові прокуратура вимагає від міської ради через суд заборонити проросійській громадській організації «Юго-Восток» проводити мітинги на День міста, 23 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора міста Євгена Поповича, з відповідним листом прокуратура звернулася до Харківської міської ради.

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«Прокуратура з’ясувала, що вказана організація звернулася до міської ради з листом, в якому просить дозволу провести 23 серпня ряд масових заходів у Харкові. При цьому наразі в суді розглядається позов прокуратури міста стосовно заборони будь-якої діяльності ГО «Юго-Восток» як такої, що суперечить Конституції України. У зв’язку з цим ми вважаємо недоцільним дозволяти членам цієї організації проводити масові заходи, поки суд не ухвалив остаточне рішення», - підкреслив Попович.

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За його словами, аналогічного листа направлено стосовно заборони проведення масових заходів міською організацією Комуністичної партії України.

Як повідомляв УНІАН, громадська організації «Юго-Восток» була організатором низки проросійських мітингів у Харкові, які в тому числі закінчувалися масовими безладами.