Порошенко призначив в.о. голови Львівської ОДА

Порошенко призначив Турянського в.о. голови Львівської ОДА.

Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Турянського тимчасово виконуючим обов’язки голови Львівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ від 14 серпня оприлюднено на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко звільнив губернатора Львівщини Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні звільнив Ірину Сех з посади голови Львівської ОДА. Народний депутат від «Свободи» Сех із березня очолювала Львівську область. Турянський був першим заступником голови Львівської ОДА.

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