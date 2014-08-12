Порошенко звільнив начальників управлінь СБУ в Закарпатській та Хмельницькій областях

11:35, 12 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив керівників управлінь Служби безпеки України в Закарпатській та Хмельницькій областях.

Порошенко Петр / Фото УНИАН

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.Читайте такожПорошенко змінив начальників управлінь СБУ у Миколаївській та Одеській областях

Згідно з указом, Віктора Любенкова звільнено з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області. Іншим указом Олександра Бондарчука звільнено з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області.

Причини звільнення в указах не вказані.

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