Порошенко звільнив начальників управлінь СБУ в Закарпатській та Хмельницькій областях

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.Читайте такожПорошенко змінив начальників управлінь СБУ у Миколаївській та Одеській областях

Згідно з указом, Віктора Любенкова звільнено з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області. Іншим указом Олександра Бондарчука звільнено з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області.

Причини звільнення в указах не вказані.