Порошенко звільнив начальників управлінь СБУ в Закарпатській та Хмельницькій областях
11:35, 12 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив керівників управлінь Служби безпеки України в Закарпатській та Хмельницькій областях.
Порошенко звільнив начальників управлінь СБУ / Фото УНІАН
Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.Читайте такожПорошенко змінив начальників управлінь СБУ у Миколаївській та Одеській областях
Згідно з указом, Віктора Любенкова звільнено з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області. Іншим указом Олександра Бондарчука звільнено з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області.
Причини звільнення в указах не вказані.
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