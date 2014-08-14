Турчинов закрив засідання ВР і попередив депутатів, аби вони не їхали далеко від Києва

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов закрив сьогоднішнє пленарне засідання парламенту, але попередив народних депутатів про можливість позачергового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов, закриваючи засідання, зазначив, що наступне пленарне засідання відбудеться за графіком, а завтра депутати працюватимуть у парламентських комітетах.

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Водночас він попередив народних депутатів, щоб вони далеко не від’їжджали від Києва на випадок позачергового пленарного засідання.