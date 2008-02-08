Бойко: треба швидко знайти ресурси і закрити проблему боргу за газ

Народний депутат України, міністр палива та енергетики в опозиційному уряді Віктора ЯНУКОВИЧА Юрій БОЙКО закликає швидко оформити спожитий країною в січні газ.

Про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи повідомлення "Газпрому" щодо «осідання» 1,5 млрд. кубометрів газу на території України і виникненню заборгованості в обсязі 500 млн. дол.

«Зараз питання стоїть - швидко знайти ресурси і закрити проблему боргу для того, щоб не було обмеження в постачанні газу в країну – це вже дуже серйозно, це загроза для нашої економіки, і країна вже проходила весь цей процес у 2006 році і ми пам’ятаємо, як болісно реагує економіка і це не допустимо», - сказав він.

Щодо заяв НАК "Нафтогазу України" про непричетність до боргу Ю.БОЙКО сказав: «Наскільки я знаю, "РосУкрЕнерго" перед промисловими підприємствами через спільне підприємство "Нафтогазу" і "РосУкрЕнерго" (через СП ЗАТ “УкрГаз-Енерго”) свої зобов’язання виконало. І тут саме мова йде про газ для теплокомуненерго, тобто про котельні, саме на цей газ немає документів, які б засвідчували його природу і його походження».

«Газ в державу зайшов, пройшов митне оформлення, він лежить в газосховищах, а якщо немає відповідним чином оформлених документів, можна списати спожитий газ і по 500 доларів і по 1000 доларів за тисячу кубометрів», - попередив Ю.БОЙКО про можливі наслідки.

При цьому нардеп наголосив, що якби уряд не робив гучних декларацій, якби “уряд займався належним оформленням документів, то цього питання б не виникло, і про це опозиція неодноразово попереджала існуючий уряд».