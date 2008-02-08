Тимошенко і Черномирдін обговорили візит українського прем’єра до Росії

Відбулася робоча зустріч

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела робочу зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Російської Федерації Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ. Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, під час сьогоднішньої розмови було обговорено коло питань, пов’язаних з організацією офіційного візиту прем’єр-міністра України до Російської Федерації, запланованого на 21 лютого. Інших подробиць прес-служба не надає.

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