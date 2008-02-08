Тимошенко і Черномирдін обговорили візит українського прем’єра до Росії
21:40, 08 лютого 2008Політика
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Відбулася робоча зустріч
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела робочу зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Російської Федерації Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ.
Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, під час сьогоднішньої розмови було обговорено коло питань, пов’язаних з організацією офіційного візиту прем’єр-міністра України до Російської Федерації, запланованого на 21 лютого.
Інших подробиць прес-служба не надає.
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