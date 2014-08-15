Сили АТО взяли під контроль трасу, по якій РФ може незаконно доставити гуманітарний вантаж

Військовослужбовці в зоні АТО взяли під контроль ділянку траси біля Луганська, таким чином зробивши неможливою доставку гуманітарного вантажу з РФ незаконним шляхом.

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Вогневий контроль силами АТО ділянки траси М-04 поблизу Луганська робить неможливою доставку до цього населеного пункту «гуманітарної допомоги» з Росії, у разі, якщо РФ вирішить незаконно завозити її контрольованою бойовиками територією, грубо проігнорувавши вимоги Червоного Хреста, України та міжнародного співтовариства", - пише він.

Експерт підкреслює, що цим викликані вимоги Москви від української влади припинити бойові дії в даному районі: залишається незрозумілим, на якій підставі Київ повинен виконувати ці вимоги.