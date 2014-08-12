Росія проінформувала Червоний Хрест, який вантаж відправила до України

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив представник організації Андре Льорш (Andre Loersch).

«Ми отримали дані, але очікуємо ще на детальнішу інформацію щодо змісту гуманітарної допомоги», - сказав він.

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За словами Льорша, Червоному Хресту (ЧХ) ще потрібно «багато конкретних деталей, які є необхідними для проведення операції такого масштабу». «Такі деталі мені зараз важко надати, тому що ситуація швидко змінюється. Ведуться переговори. Найголовніше, що ми очікуємо на більш конкретну інформацію», - наголосив представник міжнародної організації.

Він також не став прогнозувати, коли така інформація може бути надана. „Це може планувати тільки той, хто мусить її відправити. Прогнозів я не роблю, тому що досвід останніх п’яти днів показує, що ситуація може розвиватися чи дуже швидко, чи іноді більш повільно. Ми всі над цим працюємо”, - констатував Льорш.

Відповідаючи на запитання, чи вже відомо, коли саме російський конвой досягне українського кордону, представник ЧХ зазначив, що „точної інформації з цього приводу немає”. „У мене немає відповіді на це питання. Це складно навіть для тих, хто займається логістикою. Ви розумієте, про який довгий конвой мова йде, коли ми говоримо про таку кількість вантажівок – 280. Це - великий конвой. Тому важко робити прогнози, коли саме він досягне українського кордону”, - пояснив він.

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На запитання, чи відома позиція російської сторони щодо наміру української влади прийняти цей вантаж на кордоні, а потім перевантажити його, Льорш відповів, що, „скоріш за все, між сторонами з цього питання переговори ще тривають”. „Ми чекаємо, коли сторони домовляться. Це вони повинні домовитися”, - наголосив представник ЧХ.

У свою чергу, в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ, розміщеному на сайті відомства, зазначають, що з метою надання гуманітарної допомоги жителям Донецької і Луганської областей Росія за узгодженням з українською стороною і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста направила гуманітарний вантаж, що включає продукти харчування, медикаменти, електрогенеруюче устаткування. «При цьому російська сторона пішла назустріч побажанням української сторони про маршрут проходження колони, огляд вантажу та інші модальності здійснення операції», - йдеться в коментарі.

В ході гуманітарної акції планується задіяти 262 одиниці автотехніки, з яких у 198 автомобілів з причепами завантажено матеріальні засоби та електростанції загальною вагою 1809,9 тонн.

До складу вантажу включені: електростанції - 69 комплектів; крупу різну - 400 тонн; консерви м'ясні - 340 тонн; сіль - 30 тонн; цукор - 100 тонн; консерви молочні - 60 тонн; чай - 0,8 тонн; воду бутильовану - 679,5 тонн; дитяче харчування - 62,4 тонн; медичне майно - 54 тонни; мішки спальні - 12 тис. 300 штук.

У МЗС РФ заявляють, що доставка згаданого вантажу буде здійснена через узгоджений між російською і українською сторонами пункт пропуску «Шебекіно - Плетньовка» на кордоні Білгородської (Російська Федерація) і Харківської (Україна) областей. Після перетину російсько-українського кордону колона пройде під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Російська сторона розраховує на максимальне сприяння української сторони в забезпеченні безпеки доставки гуманітарній допомоги жителям Донецької і Луганської областей України», - йдеться в коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой.

"Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.