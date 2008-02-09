Розпочалась партійна конференція ВО «Свобода»

У Києві розпочалась партійна конференція Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, зареєстровано 557 делегатів з усіх областей України, Криму, Севастополя та Києва.

Як зауважив голова об’єднання Олег ТЯГНИБОК, учасники конференції мають дати оцінку сучасній політичній ситуації в Україні. Делегати обговорять питання підготовки до можливих позачергових парламентських виборів, а також стратегію розвитку партії на найближчий час.