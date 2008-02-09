Богатирьова запевняє в намірах долати корупцію

Рада Європи готова надавати активну підтримку антикорупційним ініціативам української влади, зокрема, щодо здійснення експертизи законопроектів, націлених на боротьбу з корупцією.

Як повідомили УНІАН в апараті РНБО, про це заявив Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСОН під час зустрічі 8 лютого з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

Основною темою зустрічі стало обговорення питань антикорупційної політики та створення відповідного спеціалізованого органу, які передбачені рекомендаціями Групи РЄ проти корупції (GRECO).

У свою чергу Р.БОГАТИРЬОВА запевнила представника Ради Європи в послідовності позиції керівництва держави у питанні подолання корупції. Вона також поінформувала А.ПЕТЕРСОНА про розгляд на найближчому засіданні РНБОУ проекту Концепції реформи кримінальної юстиції, яким, зокрема, визначаються засади створення спеціалізованого антикорупційного органу.

На зустрічі також були обговорені поточні питання співробітництва України з Радою Європи у сферах, пов’язаних з національною безпекою.