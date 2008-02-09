Янукович дав інтерв`ю кільком телеканалам
12:30, 09 лютого 2008Політика
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Про дострокові вибори, приватизацію, парламент і Партію регіонів
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ дав інтерв`ю телеканалам «1+1», ICTV і ТРК "Україна", повідомили УНІАН в прес-службі партії.
Відповідаючи на запитання журналістів, він виклав своє бачення шляхів розв`язання парламентської кризи, можливості проведення дострокових виборів, ставлення опозиції до приватизації стратегічних об`єктів – таких як «Укртелеком» і Одеський припортовий завод, а також розповів про перспективи внесення змін до Конституції України та участь у цьому процесі Партії регіонів.
Інтерв`ю телеканали планують показати у суботу і неділю, 9 і 10 лютого.
Телеканал «1+1» транслюватиме інтерв`ю сьогодні о 20.00.
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