Янукович дав інтерв`ю кільком телеканалам

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ дав інтерв`ю телеканалам «1+1», ICTV і ТРК "Україна", повідомили УНІАН в прес-службі партії.

Відповідаючи на запитання журналістів, він виклав своє бачення шляхів розв`язання парламентської кризи, можливості проведення дострокових виборів, ставлення опозиції до приватизації стратегічних об`єктів – таких як «Укртелеком» і Одеський припортовий завод, а також розповів про перспективи внесення змін до Конституції України та участь у цьому процесі Партії регіонів.

Інтерв`ю телеканали планують показати у суботу і неділю, 9 і 10 лютого.

Телеканал «1+1» транслюватиме інтерв`ю сьогодні о 20.00.