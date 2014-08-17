Сапери виявили та знешкодили "інтелектуальну" протипіхотну міну з РФ - штаб АТО

Про це повідомляє прес-служба прес-центру АТО.

"Терористи продовжують активно використовують заборонені міжнародним законодавством протипіхотні міни всупереч Конвенції про заборону протипіхотних мін (Оттава, 1997 р.). Військовими саперами виявлено та знешкоджено, так звану інтелектуальну протипіхотну міну, яка лише у минулому році була прийнята на озброєння російської армії", - інформує штаб.Читайте такожУ Луганську знайшли вже півсотні боєприпасів, що не розірвалися

У повідомлені наголошується, що міна після відстрілювання та падіння капсули відстрілює в різні боки дуже тонкі жовтуваті нитки при падінні яких на землі створюються дещо подібне до павутиння. Також вона має чутливі сейсмічні датчики які реагують на рух та кількість людей які повинні зібратися або пройти поруч. Читайте такожБойовики на Донбасі мінують дороги, є загроза мирним жителям - АТО

"Як зазначили військові сапери, з даним типом протипіхотних мін вперше ми зіштовхнулися на прикордонній території з Російською федерацією. Даний тип мін встановлюється на невилучання. ЇЇ можливо знешкодити лише методом підриву на місці. При цьому терористи мінують об’єкти абсолютно не заважаючи на той факт, що ймовірною жертвою можуть стати цивільні люди і навіть діти", -йдеться у повідомленні.