Російські військові обстрілювали українську територію 4 рази за останню добу - РНБО
14:15, 17 серпня 2014Політика
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Протягом доби у чотирьох місцях з боку Росії обстрілювалась українська територія.
Нові "Гради" зайшли в Україну з боку Росії / Министерство обороны РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, зокрема, обстріл вівся із населеного пункту Василівка (РФ) по українському прикордонному пункту Лужки, з боку населеного пункту Ульянівське по Амвросіївці, з боку населеного пункту Краснодарське у напрямку Старобешеве, а також у напрямку українського населеного пункту Білоярівка Амвросіївського району.
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Також Лисенко повідомив, що протягом доби з боку РФ через прикордонний пункт пропуску «Дякове» в Україну зайшло три установки “Град”.
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