Російські військові обстрілювали українську територію 4 рази за останню добу - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема, обстріл вівся із населеного пункту Василівка (РФ) по українському прикордонному пункту Лужки, з боку населеного пункту Ульянівське по Амвросіївці, з боку населеного пункту Краснодарське у напрямку Старобешеве, а також у напрямку українського населеного пункту Білоярівка Амвросіївського району.

Читайте такожЛідер "ДНР" Захарченко визнав, що терористи отримали від РФ підкріплення

Також Лисенко повідомив, що протягом доби з боку РФ через прикордонний пункт пропуску «Дякове» в Україну зайшло три установки “Град”.