Уряд ввів додаткові посади заступників голови ФДМУ

Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 7 лютого № 255-р ввів додатково ще одну посаду першого заступника і одну посаду заступника голови Фонду державного майна України.

Текст відповідного документа розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін усунув Валентину СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

У свою чергу, 7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Зокрема, зупинена дія розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого була усунена з посади В.СЕМЕНЮК.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд виконуватиме даний указ Президента.