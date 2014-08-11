Російські "Гради" вщент знищили донецьке село Степанівка
02:37, 11 серпня 2014Політика
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Село Степанівка на Донеччині знищено вщент внаслідок обстрілу з території Російської Федерації.
Російські "Гради" вщент знищили донецьке село Степанівка / Facebook
Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.
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"Колись квітуче поселення, де мешкало понад тисячу людей, де було чутно дитячий сміх, грались весілля, тепер знищено вщент залпами з БМ 21 "Град". Російські ракети влучно потрапляли в мирні хати українців, руйнуючи не лише оселі, але й людські мрії та долі", - йдеться у повідомленні.
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