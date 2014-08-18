Порошенко проводить нараду з силовими відомствами щодо ситуації в зоні АТО

16:59, 18 серпня 2014
Політика
0 0

Президент Петро Порошенко розпочав нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в зоні АТО.

Порошенко проводит совещание с силовыми ведомствами по ситуации в зоне АТО / фото УНИАН

Про це повідомляє Адміністрація президента в "Твіттері".

Читайте такожСили АТО встановили контроль над частиною Луганська

"Президент України розпочав нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в зоні АТО", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter