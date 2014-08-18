Порошенко проводить нараду з силовими відомствами щодо ситуації в зоні АТО
16:59, 18 серпня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко розпочав нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в зоні АТО.
Порошенко проводить нараду з силовими відомствами щодо ситуації в зоні АТО / фото УНІАН
Про це повідомляє Адміністрація президента в "Твіттері".
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"Президент України розпочав нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в зоні АТО", - йдеться в повідомленні.
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