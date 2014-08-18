Порошенко проводить нараду з силовими відомствами щодо ситуації в зоні АТО

Президент Петро Порошенко розпочав нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в зоні АТО.

Про це повідомляє Адміністрація президента в "Твіттері". Читайте такожСили АТО встановили контроль над частиною Луганська "Президент України розпочав нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в зоні АТО", - йдеться в повідомленні.

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