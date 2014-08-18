За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 20 поранені - РНБО
13:05, 18 серпня 2014Політика
0 0
За добу в зоні АТО загинули 9 українських військових, 20 отримали поранення.
Андрій Лисенко / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожСили АТО продовжують наступ на Донецьк і Луганськ (карта)
«За останню добу загинуло 9 наших українських військових та 20 поранено», - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter