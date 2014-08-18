За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 20 поранені - РНБО

За добу в зоні АТО загинули 9 українських військових, 20 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. Читайте такожСили АТО продовжують наступ на Донецьк і Луганськ (карта) «За останню добу загинуло 9 наших українських військових та 20 поранено», - заявив він.

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