На Донбасі без електрики залишаються 77 населених пунктів

У Донецькій області без електропостачання залишаються 77 населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В зв’язку з пошкодженнями ліній електропередач у Донецьку зупинено основне джерело водопостачання міста – Верхньокальміуська фільтрувальна станція», - зазначив він.

Читайте такожНа Донбасі не можуть відновити водопостачання через постійні обстріли

«Всього на даний час в Донецькій області без електрики залишаються 77 населених пунктів», - наголосив він.

Лисенко також нагадав, що «відключений від електромережі Авдіївський коксохімічний завод, підприємство змушене призупинити свою роботу».