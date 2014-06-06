У Слов`янському районі без електропостачання залишилися 40 сіл

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК), 6 червня внаслідок бойових дій в районі Слов`янська були пошкоджені високовольтні лінії і повністю знеструмлена підстанція 110 кВ «Слов`янськ».

В результаті без електроенергії частково залишилось м. Слов`янськ і 40 населених пунктів у Слов`янському районі - знеструмлено 11 лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів, будівлі «Укртелекому», міського виконкому, СБУ, міліції, Державного казначейства і податкової інспекції м. Слов`янськ, а також 8 підкачувальних станцій, через що порушено водопостачання в багатоповерхових будинках.

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У компанії відзначили, що з резервного електропостачання від підстанції 110 кВ «Слов`янськ - Північна» можливо підключити тільки частину знеструмлених адміністративних і житлових будівель в центрі Слов`янська. Для проведення перемикань енергетикам «Донецькобленерго» необхідний доступ до електроустановок, який в даний час ускладнений у зв`язку з веденням бойових дій.

Персонал «Донецькобленерго» має всі необхідні ресурси для відновлення електропостачання. При забезпеченні необхідного доступу співробітників компанії до обладнання енергопостачання буде відновлено в найкоротші терміни.

Станом на 18.00 бригадам «Донецькобленерго» за рахунок перемикань з розподільної мережі м. Слов`янська вдалося підключити до електропостачання три лікарні, будівлі СБУ, міського управління МВС, міськвиконкому м. Слов`янська.