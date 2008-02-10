Посади мера Києва і голови КМДА треба розмежувати

Народний депутат, член фракції КПУ Микола КРАВЧЕНКО пропонує розмежувати функції і повноваження Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Відповідний проект був зареєстрований у Верховній Раді 7 лютого за № 2023.

Законопроектом, зокрема, вносяться зміни до законів «Про столицю України місто-герой Київ» та «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до яких "обраний Київський міський голова не може одночасно виконувати обов`язки голови Київської міської державної адміністрації".

Законопроектом передбачається, що голову КМДА призначатиме та звільнятиме Президент України за поданням Кабінету міністрів. При цьому, призначення і звільнення з посад першого заступника та заступників голови КМДА здійснюватиметься Кабінетом міністрів.

Пропонується також, що у разі необхідності тимчасового виконання обов`язків на вищезазначених посадах термін призначення не повинен перевищувати 90 днів.

Автор законопроекту зазначає, що під час дії чинного закону практика показала, що у Києві як столиці України виникло порушення балансу законодавчої і виконавчої влади. На його думку, "практично виконавча влада за деяких умов може ігнорувати рішення міської влади та працювати в окремому режимі".

Депутат також вважає, що "призначення першого заступника і заступників Київської міської державної адміністрації, як правило, проводиться одноосібно Київським міським головою, головою Київської міської державної адміністрації, що іноді створює такі умови, коли не враховується позиція Президента України та уряду України з приводу призначення цих осіб".