Льотчицю Савченко можуть обміняти на затриманих в Україні громадян РФ

Віра Савченко сподівається, що її сестру, військову льотчицю Надію Савченко звільнять із застосуванням процедури обміну полоненими. Більш вірогідним вона вважає, що Надію Савченко або обміняють на російських полонених в Україні, або ж виходом із ситуації може бути передача льотчиці в Україну для того, щоб її судив український суд. "Швидше за все, нам потрібно розраховувати на цю стратегію обміну. Також російські адвокати мають ще одну стратегію - передати її для суду в Україну", - сказала вона.

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У свою чергу, представник фонду "Відкритий діалог" Петро Охотін, який співпрацює з адвокатами Надії Савченко, зазначив, що питання обміну не знаходиться в компетенції адвокатів, і тому сьогодні варто максимально публічно висвітлювати судовий процес, показуючи розбіжність з реальністю тих звинувачень, які адресує українській льотчиці російська влада.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захопленатерористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.