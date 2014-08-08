Савченко не скаржиться на побутові умови у камері СІЗО – адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі сказав її адвокат Ілля Новіков.

«Надія Савченко тримається дуже бадьоро, наскільки це взагалі можливо для людини, яка утримується під вартою вже більше місяця… З її слів ми знаємо, що в неї камера, яка розрахована на 5 осіб. Вона там одна. Норми дотримуються. У неї є душ, питна вода. Передачі їй передаються. Продукти у неї є. Вцілому у неї немає скарг на побутову сторону її утримання», - сказав адвокат.

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За словами Новікова, варто турбуватись про те, що Савченко незаконно передали через кордон й офіційні російські органи розповсюджують про неї недостовірну інформацію.

Інший адвокат льотчиці Марк Фейгін наголосив на тому, що доказів вини Савченко немає. «На сьогодні доказів вини Надії Савченко немає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була захоплена терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з`ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

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Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в`їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу в 500 тис. рублів.