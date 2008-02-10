Регіонали хочуть зробити з України Швецію

Партія регіонів домагатиметься створення двопалатного парламенту та зміни виборчого законодавства при внесенні змін до Конституції.

Про це заявив лідер партії Віктор Янукович в інтерв’ю, показаному на каналі "1+1" у суботу.

Він висловив думку, що зміни до Конституції має визначати створена парламентом конституційна комісія. "Ми готові і зобов’язані брати участь у підготовці цих змін", - пообіцяв екс-прем`єр.Останні події

"Якщо хтось мріє про нову Конституцію, я вам скажу, що це марні мрії, цього не буде. А якщо мова йде про вдосконалення - ми підтримуємо вдосконалення Конституції, і у нас є свої пропозиції", - зазначив Янукович.

"По-перше, ми будемо настоювати на тому щоб вдосконалювалося виборче законодавство. Тому що до чистих пропорційних виборів країна не доросла. Треба щоб депутатів знали в округах, щоб вони були закріплені за округами", - зазначив він. Водночас місцеві вибори, за його словами, мають відбуватися за мажоритарною системою.

Янукович також поскаржився, що зараз регіони не мають впливу на дії і рішення влади. "Тому нам треба рухатись до створення верхньої палати парламенту. Зменшувати кількість народних депутатів нижньої палати, а верхня – це представництво регіонів", - сказав він.

Лідер Партії регіонів також відзначив, що йому імпонує шведська система самоврядування. "Вони підійшли впритул до створення федерації, але зупинилися на такому рівні, і поки що цього не роблять. Можливо, і Україна повинна вийти на такий шлях", - вважає Янукович.

Українська правда