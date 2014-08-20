На місці розстрілу терористами колони біженців на Луганщині йде бій – РНБО
На місці розстрілу терористами колони біженців в Луганській області тривають активні бойові дії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Активні бойові дії на місці знищення колони переселенців тривають», - заявив він.
За його словами, наразі є інформація про 17 загиблих, шістьох поранених, з яких троє важко поранені - вони у лікарні міста Лутугине.
Крім того, він підкреслив, що у зв'язку з боями в даній локації неможливе проведення розслідування трагедії.
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