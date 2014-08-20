На місці розстрілу терористами колони біженців на Луганщині йде бій – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Активні бойові дії на місці знищення колони переселенців тривають», - заявив він.

За його словами, наразі є інформація про 17 загиблих, шістьох поранених, з яких троє важко поранені - вони у лікарні міста Лутугине.

Крім того, він підкреслив, що у зв'язку з боями в даній локації неможливе проведення розслідування трагедії.

Читайте такожУ Луганську не припиняються обстріли: вночі знову постраждали житлові будинкиЯк повідомляв УНІАН, 18 серпня вранці проросійські бойовики з мінометів та установок "Град" розстріляли колону біженців, яких намагалися вивезти з району бойових дії українські силовики.