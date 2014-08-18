Бойовики з "Градів" розстріляли "десятки" мирних жителів, які їхали в колоні з білими прапорами

Кількість жертв розстріляної з «Градів» колони мирних жителів вимірюється десятками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Колона складалася з двох частин: перша частина – це доросле населення, друга частина складалася з дітлахів, яких окремо перевозили. Колона мала білі прапори, а також позначки, які свідчать, що це рухається саме мирне населення, тобто - вимушені переселенці. Тим не менш, вона була обстріляна з системи «Град», - зазначив він.

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«Попередньо бойовики очікували цю колону і таким чином повністю її розбомбили», - додав Лисенко.

Речник РНБО повідомив, що «не вдається поки що підрахувати кількість жертв. Кількість автомобілів, кількість жертв поки що до кінця не встановлена». Він додав, що «мова йде про десятки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики о 9:40 з «Градів» обстріляли колону мирних жителів неподалік Луганська.