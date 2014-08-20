Порошенко призначив Джемілєва своїм уповноваженим у справах кримських татар

20:33, 20 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Мустафу Джемілєва Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу.

УНІАНДжемілєва призначено уповноваженим у справах кримськотатарського народу / УНІАН

Відповідний указ глави держави № 657/2014 опубліковано на сайті президента.

"Призначити ДЖЕМІЛЄВА Мустафу - народного депутата України - Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу (за згодою)", - зазначено в розпорядженні.

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