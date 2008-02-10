Яценюк про БЮТ, свою відставку та певних окремих осіб

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вірить, що фракція БЮТ збирала підписи за його відставку з посади спікера.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо така ініціатива і була у стінах парламенту, то вона, скоріш за все, «виходила від певних окремих осіб».

Голова ВР наголосив, що це не могло бути скоординованою дією окремих політичних сил. «Я не вірю, що БЮТ може збирати підписи, безпосередньо як політична сила», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Спікер зазначив, що йому приємно, що НУ-НС та БЮТ заявили про неможливість усіляких розмов про його відставку з посади голови Верховної Ради.