Янукович про Тимошенко, Газпром та те, наскільки краще було за його прем`єрства

Заява уряду Тимошенко про необхідність перейти на прямі, без посередників, відносини з "Газпромом" дестабілізують ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринку України, заявив лідер Партії регіонів та опозиційного уряду Віктор Янукович в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

Відповідаючи на запитання, чи готовий НАК "Нафтогаз України" до прямих відносин з "Газпромом", Янукович сказав: "Це все гасла, а на практиці виглядає інакше. Такі дії дестабілізують ситуацію як на внутрішньому ринку, так і у відносинах із стратегічними партнерами, з постачальниками газу".

Екс-прем`єр наголосив, що треба терміново наводити порядок у газовій галузі.

"Якщо триває несанкціонований відбір газу, за це хтось повинен відповідати. Такого не було взагалі, я не пам`ятаю, коли таке було в нашій країні. Це сором", - зазначив Янукович.

Коментуючи заяву "Газпрому" про можливість перекрити постачання газу Україні, Янукович сказав: "Безумовно, коли робляться такі заяви, - це не йде на користь іміджу країни... Після таких заяв, безумовно, будуть дії".

"Будь-який перерозподіл газового ринку обов`язково вестиме до погіршення цінової ситуації, платіжної ситуації, тому що за газ потрібно платити своєчасно споживачам", - наголосив лідер Партії регіонів.

Янукович також зазначив, що за півтора роки його прем`єрства "у нас газового питання не було". "Ці питання вирішувалися, ми знаходили взаєморозуміння з нашими партнерами, і ціна на газ для України була найнижчою, яку тільки можна було одержати... Ми були надійним партнером в Європі, і Європа в це повірила", - сказав Віктор Янукович.