Росія замінила ватажків бойовиків заради міфу про "громадянську війну" – Washington Post

Як пише Washington Post, експерти і політики на Заході протягом всього періоду кризи на Сході України звинувачували Росію у прямому впливі на терористів.

"При цьому до останнього залишається не зрозумілим, наскільки сильний вплив Кремля на бойовиків", - йдеться в статті.

Самопроголошений прем'єр "ДНР" Олександр Захарченко через кілька днів після свого "призначення" завив, що саме з Росії на підмогу бойовикам прибули 1200 підготовлених бійців і 150 одиниць бойової техніки. Росія ж поспішила цю його заяву заперечити.

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На думку автора статті, реакція Москви була настільки різкою тому, що заплутаними перестановками серед ватажків бойовиків вона хотіла зробити свої зв'язки з так званими "ДНР" і "ЛНР" менш очевидними.

Приміром, Захарченко, який замінив росіянина Бородая, вихідець із Донецька. Крім того, донеччанин Володимир Кононов замінив іншого росіянина Ігоря Стрєлкова.

Експерти вважають, що Росія, можливо, хоче зміцнити сили бойовиків, дати їм зброю і більшу свободу дій, прибравши з командування "своїх людей". А з іншого боку, Москва прагне відновити міф про те, що на Донбасі нібито триває "громадянська війна".

"Хто б не очолював бойовиків на Сході України, український уряд все одно буде вважати їх терористами", - вважає дослідник Лондонської школи економіки Еллі Нотт.

В цей же час, лідер бойовиків ДНР заявив, що без визнання незалежності терористи зброї не складуть.

Джерело ZN.UA