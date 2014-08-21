Бойовики ДНР заявили, що будуть збивати безпілотники ОБСЄ

Про це йдеться у повідомленні на сайті терористичної організації Донецька народна республіки (ДНР), передає Еспресо.TV.

Неозброєні літальні апарати опиняться в розпорядженні Спеціальної спостережної місії (СНМ) ОБСЄ в Україні протягом 6-10 тижнів.

При цьому терористи цитують главу МЗС РФ Сергія Лаврова, який раніше заявив, що Росія підтримує оснащення наглядової місії ОБСЄ безпілотниками.

"Зараз йде розмова про те, щоб місія отримала безпілотники для контролю на кордоні з української сторони з українського повітряного простору. Ми такий підхід підтримуємо", - передають бойовики слова Лаврова.

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У зв'язку з майбутнім розміщенням безпілотників на кордоні терористи заявили, що "ідентифікувати безпілотники технічно неможливо, а інформація, отримана з їхньою допомогою, може стати відомою українським силовикам". Це стосується, передусім, пересування сил бойовиків.

"Міністерство оборони Донецької народної республіки залишає за собою право знищувати такі безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.