Всі 23 роки незалежності Україна зовсім не популяризувала себе за кордоном - експерт

Про це сказав голова правління благодійного фонду “Майдан закордонних справ” Богдан Яременко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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“Лише 2 чи 3 роки діяла програма по покращенню іміджу України за кордоном. І все це призвело до скандалу, коли 150 тис доларів Міністерство закордонних справ заплатило якійсь лондонській фірмі для створення якихось ляльок, що мали презентувати Україну. Це, звичайно, не підхід. Ми не маємо своєї культурної, історичної і політичної ідентичності за кордоном. Нас трошки знають сусіди, і все. Мені абсолютно відверто говорять поляки, що коли німці запитують про українців, то їм кажуть: українці пишуть кирилицею. Що ще? Відповідь - православні. Німці кажуть, то це ж росіяни”, - підсумував Яременко.