Експерт вважає, що головною зброєю України має бути «м’яка сила»

На цьому наголосив Голова правління Фонду культурної дипломатії UART, експерт з питань міжнародного права і зовнішньої політики Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Главкому».

«Коли немає змоги воювати, потрібно нарощувати м’язи м’якої сили. В сучасному світі вона має не менше значення, ніж жорстка сила», - підкреслює Д.Кулеба. Саме тому, за його словами, в основу нової зовнішньої політики України обов’язково має бути покладений не лише принцип офіційної міждержавної дипломатії по двосторонній та багатосторонній лінії, але і принцип публічної (культурної) дипломатії.

«Ми завоювали думки західних політиків та експертів, а тепер потрібно нарощувати зусилля, щоб завоювати і серця громадян країн ЄС, США, інших ключових для нас країн. Завдяки нашій активній культурній дипломатії іноземці мають більше знати про Україну. Для цього МЗС, Міністерство культури та приватні ініціативи спільними зусиллями повинні проводити якомога більше мистецьких, культурних, інформаційних заходів за кордоном», - наголосив експерт.

Дмитро Кулеба виступив з ініціативою створення якісного нового механізму роботи у цій сфері. На його думку, МЗС, Міністерство культури та приватні ініціативи мають створити постійний тристоронній формат взаємодії, в рамках якого спільно визначати ключові країни і проекти культурно-інформаційного характеру, які будуть в них реалізовуватися. Він наголосив, що успіх української міжнародної політики залежатиме саме від синергії зусиль держави і приватного сектору.

«Наприклад, цього року наш Фонд культурної дипломатії UART проводитиме конкурс для молодих українських художників, фінал якого відбудеться у Відні. Минулого року ми аналогічний конкурс проводили з фіналом у Парижі і завдяки взаємодії з Посольством України у Франції в цій країні побачили, що українська влада підтримує вітчизняне сучасне мистецтво і популяризує його за кордоном. Такі спільні проекти покращують міжнародний імідж України. Подібних проектів нині багато. Потрібно лише об’єднати зусилля. Якщо зараз всім зацікавленим сторонам зустрітися, то за 2 тижні у столицях світу вже можна проводити виставки, або конференції з питань України. Потрібна мобілізація зусиль», - зазначив експерт.