Порошенко відвідав концерт "Океану Ельзи" для 79-ї бригади

"Ми звільнимо Україну. Бо який девіз десантників? - Ніхто крім нас!", - поділився враженнями глава держави у Twitter.

Відвідав концерт @okeanelzy для 79-ої бригади. Ми звільнимо Україну. Бо який девіз десантників? - Ніхто крім нас! pic.twitter.com/ag2dsabrMp — Петро Порошенко (@poroshenko) August 21, 2014

Як повідомляв УНІАН, президент України подякував десантникам 79-ї окремої аеромобільної бригади Сухопутних військ Збройних сил України за мужність та героїзм, проявлені під час звільнення багатьох територій Донецької і Луганської областей від терористів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час відвідування бригади у Миколаєві.