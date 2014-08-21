Порошенко відвідав концерт "Океану Ельзи" для 79-ї бригади

20:42, 21 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко відвідав концерт легендарного українського гурту "Океан Ельзи" для 79-ї бригади. 

"Ми звільнимо Україну. Бо який девіз десантників? - Ніхто крім нас!", - поділився враженнями глава держави у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, президент України подякував десантникам 79-ї окремої аеромобільної бригади Сухопутних військ Збройних сил України за мужність та героїзм, проявлені під час звільнення багатьох територій Донецької і Луганської областей від терористів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час відвідування бригади у Миколаєві.

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