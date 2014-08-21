Меркель дадуть поговорити з представниками Сходу – Чалий

Про це в ефірі каналу "Україна" заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий, пише Українська правда.

За його словами, візит Меркель, з якою Петро Порошенко за останній час уже провів сім раундів телефонних переговорів, має стати "містком" до наступних переговорів, у тому числі і в Мінську.

"Можу додати, що є дуже несподіваний компонент: він стосуватиметься безпосереднього спілкування канцлера з представниками Сходу ... Йдеться про мерів, губернаторів - тих, хто вирішує сьогодні економічні та соціальні питання", - розповів Чалий.

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Чалий також пояснив, що Україна не просила Європу про пряму військову допомогу.

За його словами, мова йде про військово-технічну співпрацю, "засоби зв'язку, безпілотники для моніторингу кордону тощо".