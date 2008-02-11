Рудьковського доставили в суд на інвалідному візку

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд подання столичної прокуратури про зміну запобіжного заходу екс-міністру транспорту і зв’язку Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, у поданні слідчий, зокрема, зазначає, що підставою для зміни запобіжного заходу є те, що "з часу обрання заходу М.РУДЬКОВСЬКИЙ систематично, грубо допускав порушення зобов’язань", зокрема, не знаходився за місцем реєстрації у м.Чернігів.

Самого М.РУДЬКОВСЬКОГО доставлено до судової зали, він знаходиться за гратами, сидячи в інвалідному візку.

Також у залі суду присутні народні депутати України Нестор ШУФРИЧ, Володимир СІВКОВИЧ, Ян ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України була порушена кримінальна справа щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) та пред’явлено обвинувачення.

Прокуратура Києва пояснила, що екс-міністра транспорту було затримано законно на проспекті Бажана в Києві 9 лютого.

Прес-служба прокуратури зазначала, що на підставі дозволу суду та протоколу слідчого про затримання, обвинувачений був доставлений для подальшого утримання до УСБ України у м. Києві.

Прокуратура повідомляла, що з 21 грудня 2007 року "РУДЬКОВСЬКИЙ та його захисники необґрунтовано ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи свої процесуальні обов’язки".

У повідомленні зазначалося, що хоча підпискою про невиїзд місцем перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО було обрано Чернігів, обвинувачений неодноразово залишав вказане місце, не повідомляючи слідство про це, і для ознайомлення з матеріалами справи не з’являвся.

Враховуючи такі обставини, прокуратурою столиці скеровано до суду подання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з підписки про невиїзд на взяття під варту.