У Львів прибув літак з тілами трьох військових, які загинули в зоні АТО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, літаком сьогодні до Львова доставлено тіла двох військових, які служили в 24-й військовій механізованій бригаді – Івана Луцишина та Андрія Повстюка, а також тіло військовослужбовця 25-ї повітряно-десантної бригади Дніпропетровська Сергія Шевчука.

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Луцишин загинув 17 серпня під Луганськом, його поховають у Самбірському районі на Львівщині. Луцишину 3 липня виповнилося 23 роки, він закінчив Львівський технікум залізничного транспорту, 17 травня був призваний в ЗСУ в 24-ту військову механізовану бригаду, а 7 липня був відправлений в зону АТО. Неодружений.

Повстюк загинув 11 липня під Зеленопіллям, його тіло перевезуть у місто Яворів на Львівщині, де мешкають його батьки. Він народився у 1983 році в місті Славута Хмельницької області. У Збройних Силах із 2002 року. Старший сержант Повстюк був командиром розвідувального відділення батальйону 24 окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України. Мав досвід участі в операціях з підтримання миру та безпеки в Іраку (2004-2005 рр). У 2005 році отримав медаль «Воїн-миротворець». У нього залишилась дружина та семирічна донька.

Шевчук загинув 17 серпня під Макіївкою на Донеччині. Його тіло перевезуть у місто Борислав, де мешкають його батьки. Він народився 10 жовтня 1982 року в місті Бориславі на Львівщині. Командир парашутно-десантного взводу парашутно-десантного батальйону старший лейтенант Шевчук закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, проживав у Дніпропетровську. Призваний у Збройні Сили України 20 березня 2014 року. Без батька залишилась донька 2006 року народження.